Описание

Timelines: War Kingdoms — это глубокая пошаговая 4X-стратегия с элементами варгейма и гранд-стратегии, вдохновлённая хардкорными ПК-играми. С первых минут ты берёшь под контроль государство в эпоху средневековья и начинаешь борьбу за господство: управляешь армиями, строишь замки, ведёшь дипломатию и развиваешь науку. Каждые 5 минут — новые политические решения, сражения и расширение границ. Враги сильны, ресурсы ограничены, и каждый ход может стать решающим. Это мобильная стратегия, но с тем же масштабом, к которому ты привык на компьютере.





В кампании ты поведёшь свою империю сквозь исторические эпохи, отражая набеги, подавляя восстания и участвуя в крестовых походах. А если наскучит реализм — включай фэнтези-режим, где в бой вступают драконы, фениксы, кентавры и титаны. Ты сам решаешь, кем быть: просвещённым правителем или беспощадным завоевателем. Присутствует оффлайн-режим, без доната и обязательного интернета — играй в любом месте и темпом, который тебе по душе. Строй империю веками или разрушай королевства за вечер — здесь каждый ход имеет вес.