Timelines: Королевства (Мод, Много бриллиантов) 0.8.65
Средневековая империя, пошаговые войны и выбор: история или фэнтези?
Timelines: War Kingdoms — это глубокая пошаговая 4X-стратегия с элементами варгейма и гранд-стратегии, вдохновлённая хардкорными ПК-играми. С первых минут ты берёшь под контроль государство в эпоху средневековья и начинаешь борьбу за господство: управляешь армиями, строишь замки, ведёшь дипломатию и развиваешь науку. Каждые 5 минут — новые политические решения, сражения и расширение границ. Враги сильны, ресурсы ограничены, и каждый ход может стать решающим. Это мобильная стратегия, но с тем же масштабом, к которому ты привык на компьютере.
В кампании ты поведёшь свою империю сквозь исторические эпохи, отражая набеги, подавляя восстания и участвуя в крестовых походах. А если наскучит реализм — включай фэнтези-режим, где в бой вступают драконы, фениксы, кентавры и титаны. Ты сам решаешь, кем быть: просвещённым правителем или беспощадным завоевателем. Присутствует оффлайн-режим, без доната и обязательного интернета — играй в любом месте и темпом, который тебе по душе. Строй империю веками или разрушай королевства за вечер — здесь каждый ход имеет вес.
Неограниченный Бриллиант
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Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.