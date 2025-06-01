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Timelines: Королевства (Мод, Много бриллиантов)

Timelines: Королевства (Мод, Много бриллиантов) 0.8.65

Средневековая империя, пошаговые войны и выбор: история или фэнтези?
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Версия:
0.8.65
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:17
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 329 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Timelines: War Kingdoms — это глубокая пошаговая 4X-стратегия с элементами варгейма и гранд-стратегии, вдохновлённая хардкорными ПК-играми. С первых минут ты берёшь под контроль государство в эпоху средневековья и начинаешь борьбу за господство: управляешь армиями, строишь замки, ведёшь дипломатию и развиваешь науку. Каждые 5 минут — новые политические решения, сражения и расширение границ. Враги сильны, ресурсы ограничены, и каждый ход может стать решающим. Это мобильная стратегия, но с тем же масштабом, к которому ты привык на компьютере.


В кампании ты поведёшь свою империю сквозь исторические эпохи, отражая набеги, подавляя восстания и участвуя в крестовых походах. А если наскучит реализм — включай фэнтези-режим, где в бой вступают драконы, фениксы, кентавры и титаны. Ты сам решаешь, кем быть: просвещённым правителем или беспощадным завоевателем. Присутствует оффлайн-режим, без доната и обязательного интернета — играй в любом месте и темпом, который тебе по душе. Строй империю веками или разрушай королевства за вечер — здесь каждый ход имеет вес.


Информация о модах

Неограниченный Бриллиант

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 Теги темы: Много денег, Много алмазов

Скачать Timelines: Королевства (Мод, Много бриллиантов) v0.8.65 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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