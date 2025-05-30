TownsFolk (Мод, Unlocked) 1.1.13
Управляй деревней, борись с катастрофами и угождай королю, чтобы выжить
TownsFolk — это стратегия с элементами выживания, где ты управляешь группой поселенцев на границе цивилизации. Каждые пять минут ты перераспределяешь ресурсы, строишь здания, гасишь пожары, решаешь моральные дилеммы и готовишься к следующей проверке. Нужно следить за золотом, едой, верой и настроением жителей — одно проседает, и поселение трещит по швам.
Есть туман войны, который скрывает опасности, сокровища и новые земли, а ещё — король, которому ты обязан платить дань. За непослушание — санкции, за щедрость — поблажки. Катастрофы случаются внезапно: болезни, звери, пожары. Постепенно открываются новые постройки, задания и улучшения. Всё зависит от твоих решений — это не просто градостроитель, это проверка на лидерство. В TownsFolk у каждого хода есть цена.
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Установка
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Обычные
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Внимание▶
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