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TownsFolk (Мод, Unlocked)

TownsFolk (Мод, Unlocked) 1.1.13

Управляй деревней, борись с катастрофами и угождай королю, чтобы выжить
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Версия:
1.1.13
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Short Circuit Studio
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
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Описание

TownsFolk — это стратегия с элементами выживания, где ты управляешь группой поселенцев на границе цивилизации. Каждые пять минут ты перераспределяешь ресурсы, строишь здания, гасишь пожары, решаешь моральные дилеммы и готовишься к следующей проверке. Нужно следить за золотом, едой, верой и настроением жителей — одно проседает, и поселение трещит по швам.


Есть туман войны, который скрывает опасности, сокровища и новые земли, а ещё — король, которому ты обязан платить дань. За непослушание — санкции, за щедрость — поблажки. Катастрофы случаются внезапно: болезни, звери, пожары. Постепенно открываются новые постройки, задания и улучшения. Всё зависит от твоих решений — это не просто градостроитель, это проверка на лидерство. В TownsFolk у каждого хода есть цена.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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