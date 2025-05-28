Sparkle 2 Evo (Мод, Unlocked) 4.0
От микроба до хищника — вырасти самую сильную форму жизни под водой
Sparkle 2 Evo — это медитативная аркада об эволюции, где ты начинаешь путь с крошечного организма. Каждые несколько минут ты поглощаешь питательные элементы, растешь и выбираешь, кем стать: ловким хищником или собирателем. Управление происходит одним пальцем, но выбор стратегии влияет на твою форму, скорость и поведение.
Исследуй океанские глубины, соревнуйся с другими существами за ресурсы и открой более 15 эволюционных форм. Игра не спешит — она затягивает своей атмосферой и амбиентной музыкой, идеально подходящей для расслабления. Поддерживается офлайн, без доната. Отличный способ выключить мозг — и наблюдать, как растет нечто прекрасное.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.