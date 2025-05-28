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Sparkle 2 Evo (Мод, Unlocked)

Sparkle 2 Evo (Мод, Unlocked) 4.0

От микроба до хищника — вырасти самую сильную форму жизни под водой
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Версия:
4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FOREVER ENTERTAINMENT
Категория:
Казуальные / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 256 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Sparkle 2 Evo — это медитативная аркада об эволюции, где ты начинаешь путь с крошечного организма. Каждые несколько минут ты поглощаешь питательные элементы, растешь и выбираешь, кем стать: ловким хищником или собирателем. Управление происходит одним пальцем, но выбор стратегии влияет на твою форму, скорость и поведение.


Исследуй океанские глубины, соревнуйся с другими существами за ресурсы и открой более 15 эволюционных форм. Игра не спешит — она затягивает своей атмосферой и амбиентной музыкой, идеально подходящей для расслабления. Поддерживается офлайн, без доната. Отличный способ выключить мозг — и наблюдать, как растет нечто прекрасное.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Sparkle 2 Evo (Мод, Unlocked) v4.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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