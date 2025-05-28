Описание

Sparkle 2 Evo — это медитативная аркада об эволюции, где ты начинаешь путь с крошечного организма. Каждые несколько минут ты поглощаешь питательные элементы, растешь и выбираешь, кем стать: ловким хищником или собирателем. Управление происходит одним пальцем, но выбор стратегии влияет на твою форму, скорость и поведение.





Исследуй океанские глубины, соревнуйся с другими существами за ресурсы и открой более 15 эволюционных форм. Игра не спешит — она затягивает своей атмосферой и амбиентной музыкой, идеально подходящей для расслабления. Поддерживается офлайн, без доната. Отличный способ выключить мозг — и наблюдать, как растет нечто прекрасное.