How to Say Goodbye (Мод, Unlocked) 1.0.8
Проводи потерянных духов, решая головоломки в странном мире
How to Say Goodbye — это повествовательная головоломка о призраках, застрявших между мирами. Ты помогаешь недавно ушедшему герою найти выход из параллельной реальности, где правят забытые духи и абсурдная логика. Чтобы пройти уровень, нужно перемещать элементы окружения, открывая путь к свободе. В основе — медитативная механика и чувство утраты.
На пути ты встретишь других призраков, освободишь друзей из-под власти загадочного мага и шаг за шагом проведёшь их к примирению. Игра нежно говорит о прощании и принятии, обретении мира и новых связей. Переход на другую сторону — это не конец, а путь. Готов ли ты к нему?
Полная версия разблокирована
Скачать How to Say Goodbye (Мод, Unlocked) v1.0.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.