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How to Say Goodbye (Мод, Unlocked)

How to Say Goodbye (Мод, Unlocked) 1.0.8

Проводи потерянных духов, решая головоломки в странном мире
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Версия:
1.0.8
Требования:
Android
Разработчик:
ARTE Experience
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Сегодня, 14:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 424 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

How to Say Goodbye — это повествовательная головоломка о призраках, застрявших между мирами. Ты помогаешь недавно ушедшему герою найти выход из параллельной реальности, где правят забытые духи и абсурдная логика. Чтобы пройти уровень, нужно перемещать элементы окружения, открывая путь к свободе. В основе — медитативная механика и чувство утраты.


На пути ты встретишь других призраков, освободишь друзей из-под власти загадочного мага и шаг за шагом проведёшь их к примирению. Игра нежно говорит о прощании и принятии, обретении мира и новых связей. Переход на другую сторону — это не конец, а путь. Готов ли ты к нему?


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать How to Say Goodbye (Мод, Unlocked) v1.0.8 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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