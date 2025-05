Описание

How to Say Goodbye — это повествовательная головоломка о призраках, застрявших между мирами. Ты помогаешь недавно ушедшему герою найти выход из параллельной реальности, где правят забытые духи и абсурдная логика. Чтобы пройти уровень, нужно перемещать элементы окружения, открывая путь к свободе. В основе — медитативная механика и чувство утраты.





На пути ты встретишь других призраков, освободишь друзей из-под власти загадочного мага и шаг за шагом проведёшь их к примирению. Игра нежно говорит о прощании и принятии, обретении мира и новых связей. Переход на другую сторону — это не конец, а путь. Готов ли ты к нему?