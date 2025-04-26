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Sushi for Robots (Полная версия)

Sushi for Robots (Полная версия) 1.3.0

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Версия:
1.3.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Сегодня, 20:52
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
62
Скриншоты
Описание

Sushi for Robots — это необычная и симпатичная игра-головоломка, в которой роботы обнаруживают свою страсть к суши и становятся постоянными клиентами лучшего ресторана в городе. Игрокам предстоит управлять процессом приготовления и своевременной доставки их заказов, чтобы удовлетворить привередливых роботов, недовольных задержками.


Геймплей игры предлагает сочетание двух задач: правильного приготовления любимых блюд роботов и их своевременной доставки к столу. Это делает игровой процесс увлекательным и разнообразным, бросая вызов навыкам управления временем и ресурсами. Кроме того, игра включает массу дополнительных деталей, систему развития и улучшения, что позволяет игрокам постепенно развивать свой ресторан и повышать его эффективность.


Sushi for Robots также выделяется интуитивным управлением, которое делает игру доступной и приятной. Проект сочетает в себе забавный сюжет, интересные механики и приятную атмосферу, делая его отличным подарком для всех любителей головоломок и симуляторов ресторанного бизнеса. Это позволяет игрокам не только наслаждаться интересным геймплеем, но и развивать свои навыки в управлении и планировании.


Информация о модах

полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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