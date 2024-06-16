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Boxes: Lost Fragments (Мод, Unlocked)

Boxes: Lost Fragments (Мод, Unlocked) 1.11

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Требования:
Android 9
Разработчик:
Snapbreak
Версия:
1.11
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 688 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
290

Boxes: Lost Fragments представляет собой уникальную головоломку в жанре квеста, где игроки в роли легендарного вора пытаются проникнуть в таинственный особняк, полный замысловатых ловушек и скрытых сокровищ. Игра выделяется своей визуальной привлекательностью, благодаря прекрасной графике и оригинально оформленным декорациям, что создает погружающую атмосферу мистики и приключений.


В процессе игры геймеры сталкиваются с серией сложных головоломок, каждая из которых требует логики, внимания к деталям и интуиции для их решения. Особняк, в который проник игрок, оказывается полным не только ценностей, но и хитроумных механизмов, которые необходимо активировать или отключить для продвижения дальше. Задачи увеличиваются в сложности по мере того, как игроки глубже забираются в лабиринты этого мрачного здания.


Игра особенно привлекает внимание своей анимацией и визуальными эффектами. Успешное выполнение заданий сопровождается красивыми анимационными сценами, которые делают каждое решенное задание удовлетворительным и зрелищным. Скрытые подсказки и тайны, которые необходимо обнаружить, добавляют элементы исследования и открытий, делая каждую локацию уникальной и интересной для изучения.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Boxes: Lost Fragments (Мод, Unlocked) 1.11 взлом

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Скачать Boxes: Lost Fragments (Мод, Unlocked) 688 Мб Ссылка 2 688 Мб

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