Описание

Monument Valley 3 приглашает вас в новый захватывающий мир, где магия оптических иллюзий сочетается с трогательной историей. Помогите юной смотрительнице маяка Нур найти новый источник энергии, чтобы спасти свою деревню от затопления. Исследуйте завораживающие локации, решайте изящные головоломки и соберите деревню воедино, даря её жителям надежду на спасение.





Игра сохраняет атмосферу знаменитой серии Monument Valley, предлагая свежие вызовы и уникальный геймплей. Погружайтесь в невероятный мир, где каждый уголок наполнен таинственностью и красотой, и отправляйтесь в приключение, которое тронет ваше сердце.