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Monument Valley 3 (Мод, Unlocked)

Monument Valley 3 1.2.17199

Unlocked

Чарующее путешествие в мире иллюзий и головоломок
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Версия:
1.2.17199
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 660 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
75
Скриншоты
Описание

Monument Valley 3 приглашает вас в новый захватывающий мир, где магия оптических иллюзий сочетается с трогательной историей. Помогите юной смотрительнице маяка Нур найти новый источник энергии, чтобы спасти свою деревню от затопления. Исследуйте завораживающие локации, решайте изящные головоломки и соберите деревню воедино, даря её жителям надежду на спасение.


Игра сохраняет атмосферу знаменитой серии Monument Valley, предлагая свежие вызовы и уникальный геймплей. Погружайтесь в невероятный мир, где каждый уголок наполнен таинственностью и красотой, и отправляйтесь в приключение, которое тронет ваше сердце.


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 Теги темы: Unlocked

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