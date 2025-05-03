Описание

Room Escape: Strange Case 3 продолжает мрачную историю детектива, который оказался пассажиром проклятого поезда после жутких событий в психиатрической больнице. Вместе с ним ты проходишь через вагоны, наполненные странными пассажирами, непонятными предметами и головоломками, где каждые пять минут — это новая догадка, тревожный поворот и шаг ближе к разгадке.





Игра сочетает пугающую атмосферу, глубокий сюжет и нестандартные загадки, а также плавно развивает историю, знакомую по предыдущим частям. Тебя ждут встречи с тенями прошлого, поиск улик и решения, от которых зависит выживание. Strange Case 3 — отличный выбор для тех, кто любит напряжённые квесты с психологическим уклоном и любит распутывать мистические истории шаг за шагом.