Room Escape: Strange Case 3 (Мод, Unlocked) 1.0.4
Поезд, в котором нет выхода… пока ты не разгадаешь все тайны
Room Escape: Strange Case 3 продолжает мрачную историю детектива, который оказался пассажиром проклятого поезда после жутких событий в психиатрической больнице. Вместе с ним ты проходишь через вагоны, наполненные странными пассажирами, непонятными предметами и головоломками, где каждые пять минут — это новая догадка, тревожный поворот и шаг ближе к разгадке.
Игра сочетает пугающую атмосферу, глубокий сюжет и нестандартные загадки, а также плавно развивает историю, знакомую по предыдущим частям. Тебя ждут встречи с тенями прошлого, поиск улик и решения, от которых зависит выживание. Strange Case 3 — отличный выбор для тех, кто любит напряжённые квесты с психологическим уклоном и любит распутывать мистические истории шаг за шагом.
Все разблокировано, Без рекламы
Скачать Room Escape: Strange Case 3 (Мод, Unlocked) v1.0.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.