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Room Escape: Strange Case 3 (Мод, Unlocked)

Room Escape: Strange Case 3 (Мод, Unlocked) 1.0.4

Поезд, в котором нет выхода… пока ты не разгадаешь все тайны
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Labeledman
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:20
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Room Escape: Strange Case 3 продолжает мрачную историю детектива, который оказался пассажиром проклятого поезда после жутких событий в психиатрической больнице. Вместе с ним ты проходишь через вагоны, наполненные странными пассажирами, непонятными предметами и головоломками, где каждые пять минут — это новая догадка, тревожный поворот и шаг ближе к разгадке.


Игра сочетает пугающую атмосферу, глубокий сюжет и нестандартные загадки, а также плавно развивает историю, знакомую по предыдущим частям. Тебя ждут встречи с тенями прошлого, поиск улик и решения, от которых зависит выживание. Strange Case 3 — отличный выбор для тех, кто любит напряжённые квесты с психологическим уклоном и любит распутывать мистические истории шаг за шагом.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Room Escape: Strange Case 3 (Мод, Unlocked) v1.0.4 MOD APK

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Скачать Room Escape: Strange Case 3 (Мод, Unlocked) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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