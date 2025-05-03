Описание

Makeup Color Paint By Number — это расслабляющая игра-раскраска, где ты оживляешь образы макияжа, следуя простым номерам и наслаждаясь творчеством без давления. Каждые пять минут ты добавляешь цвет к лицу, губам, глазам — и превращаешь пустой эскиз в модную иллюстрацию. Здесь нет сложных правил — только цвет, стиль и вдохновение для всех уровней мастерства.





Открывай сотни макияжей — от повседневных до глянцевых, от естественных до фантазийных. Игра предлагает красочный каталог образов и помогает тебе расслабиться, развить художественное чутьё и просто отдохнуть. Makeup Color — это не только про стиль, но и про удовольствие, когда ты наблюдаешь, как из простых линий рождается красота.