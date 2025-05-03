Makeup Color Paint By Number 1.0.2
Раскрашивай макияж по номерам и создай свой мир красоты
Makeup Color Paint By Number — это расслабляющая игра-раскраска, где ты оживляешь образы макияжа, следуя простым номерам и наслаждаясь творчеством без давления. Каждые пять минут ты добавляешь цвет к лицу, губам, глазам — и превращаешь пустой эскиз в модную иллюстрацию. Здесь нет сложных правил — только цвет, стиль и вдохновение для всех уровней мастерства.
Открывай сотни макияжей — от повседневных до глянцевых, от естественных до фантазийных. Игра предлагает красочный каталог образов и помогает тебе расслабиться, развить художественное чутьё и просто отдохнуть. Makeup Color — это не только про стиль, но и про удовольствие, когда ты наблюдаешь, как из простых линий рождается красота.
Полная версия
Скачать Makeup Color Paint By Number v1.0.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.