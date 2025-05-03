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Makeup Color Paint By Number

Makeup Color Paint By Number 1.0.2

Раскрашивай макияж по номерам и создай свой мир красоты
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Art Coloring Group
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 01:17
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Makeup Color Paint By Number — это расслабляющая игра-раскраска, где ты оживляешь образы макияжа, следуя простым номерам и наслаждаясь творчеством без давления. Каждые пять минут ты добавляешь цвет к лицу, губам, глазам — и превращаешь пустой эскиз в модную иллюстрацию. Здесь нет сложных правил — только цвет, стиль и вдохновение для всех уровней мастерства.


Открывай сотни макияжей — от повседневных до глянцевых, от естественных до фантазийных. Игра предлагает красочный каталог образов и помогает тебе расслабиться, развить художественное чутьё и просто отдохнуть. Makeup Color — это не только про стиль, но и про удовольствие, когда ты наблюдаешь, как из простых линий рождается красота.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Makeup Color Paint By Number v1.0.2 MOD APK

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Скачать Makeup Color Paint By Number 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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