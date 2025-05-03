Описание

Realm of Mist — это рисованная игра-головоломка, где ты оказываешься на таинственном острове, полном странных устройств и скрытых механизмов. Исследуя локации, ты находишь детали и улики, соединяешь их с окружением и запускаешь старые механизмы, чтобы разгадать секреты и найти путь к свободе. Каждые пять минут — новая находка, новая догадка, новое звено в цепочке разгадки.





Игру отличает спокойная атмосфера, ручная графика, логические задачи и медитативный ритм, без спешки и давления. Здесь нет врагов и таймеров — только ты, окружение и мысль. Realm of Mist подойдёт тем, кто любит исследования, нестандартные головоломки и удовольствие от процесса открытия.