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Realm of Mist

Realm of Mist 4.0

Сбеги с острова, решая загадки и восстанавливая технологии
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Версия:
4.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Damboura
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 01:08
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Realm of Mist — это рисованная игра-головоломка, где ты оказываешься на таинственном острове, полном странных устройств и скрытых механизмов. Исследуя локации, ты находишь детали и улики, соединяешь их с окружением и запускаешь старые механизмы, чтобы разгадать секреты и найти путь к свободе. Каждые пять минут — новая находка, новая догадка, новое звено в цепочке разгадки.


Игру отличает спокойная атмосфера, ручная графика, логические задачи и медитативный ритм, без спешки и давления. Здесь нет врагов и таймеров — только ты, окружение и мысль. Realm of Mist подойдёт тем, кто любит исследования, нестандартные головоломки и удовольствие от процесса открытия.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Realm of Mist v4.0 MOD APK

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Скачать Realm of Mist 118 Мб Ссылка 2 118 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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