android-1.ru / Игры / Головоломки / Rescue Gun Jam
Rescue Gun Jam

Rescue Gun Jam 1.0.0

Оригинал

Патроны, логика и немного хаоса — проверь свою сообразительность в каждом выстреле
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
COG Interactive
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Rescue Gun Jam — это необычная головоломка с элементами физики, где твоя задача — вставить коробки с пулями в нужные двери и очистить игровое поле. Правила кажутся простыми, но с каждым уровнем появляется всё больше тонкостей: нестандартные конфигурации, хитрые препятствия и неожиданные повороты, которые превращают банальный «вставь — стрельни» в настоящее испытание для ума.


Здесь важна не скорость, а точность мышления. Правильный порядок, логическая цепочка и чутьё на детали — вот что приводит к победе. Rescue Gun Jam отлично подходит как для коротких игровых сессий, так и для тех, кто любит посидеть подольше и найти идеальное решение. Лёгкий старт, плавное усложнение и приятная визуальная подача делают игру увлекательной и расслабляющей — в ней нет спешки, но есть вызов.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Rescue Gun Jam v1.0.0 MOD APK

Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Rescue Gun Jam 63 Мб Ссылка 2 63 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Crunchyroll The Star Named EOS (Мод, Unlocked)
Crunchyroll The Star Named EOS (Мод, Unlocked)
Version: 0.7.5
Ghost Dreams
Ghost Dreams
Version: 1.1.5
Italian Brainrot: Pic Builder
Italian Brainrot: Pic Builder
Version: 1.0.2
THE CHASER (Мод Меню)
THE CHASER (Мод Меню)
Version: 15.6.3
Deus Ex GO (Мод, Unlokced)
Deus Ex GO (Мод, Unlokced)
Version: 2.2.10
SAKAMOTO DAYS (Мод Меню)
SAKAMOTO DAYS (Мод Меню)
Version: 1.0.8
The Isle of Cats (Полная версия)
The Isle of Cats (Полная версия)
Version: 1.0.2
100 Doors 2025 (Мод, Без рекламы)
100 Doors 2025 (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0

Отзывы о Rescue Gun Jam


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив