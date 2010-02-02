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THE CHASER (Мод Меню)

THE CHASER-マッチ3戦略パズルRPGで爽快バトル！ 15.6.2

Мод меню

Один свайп — ход, одна ошибка — провал. Здесь важна каждая деталь
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Версия:
15.6.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
ULTIMEDIA Inc.
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

THE CHASER — это ролевая головоломка, где стратегия встречается с ретро-стимпанком. Ты не просто двигаешься по сетке — ты ведёшь персонажа сквозь запутанный мир, полный тайн и стальных механизмов. Простой свайп — и начинается цепочка действий, от которых зависит исход боя. Здесь важно думать на ход вперёд, собирать комбинации и правильно использовать навыки, чтобы пройти дальше.


THE CHASER — это не только геймплей, но и стиль. Иллюстрации в духе стимпанка, элегантная подача, сюжет с интригой и атмосферой нуара. Каждый персонаж — не просто фигура в бою, а часть истории, раскрывающейся постепенно. Игра цепляет именно этим: лёгкость управления сочетается с глубиной механик и проработанной подачей. Хочешь что-то необычное и тактически продуманное — попробуй себя в этой погоне.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

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 Теги темы: Мод меню

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