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SAKAMOTO DAYS (Мод Меню)

SAKAMOTO DAYS デンジャラスパズル 1.0.6

Мод меню

Когда прошлое стучится в дверь — остаётся только взять всё под контроль
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
GOODROID,Inc.
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 335 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

SAKAMOTO DAYS — это история о том, что легенда не умирает, даже если она ушла в отпуск. Таро Сакамото, бывший элитный киллер, теперь просто владелец лавки и заботливый отец. Но всё рушится, когда он узнаёт: на него идёт охота. Сто убийц. Сто попыток забрать у него семью. А значит — время мирной жизни закончилось. Вновь берись за дело, работай в паре с друзьями и не дай врагам даже шанса приблизиться.


В SAKAMOTO DAYS важен не только экшен, но и атмосфера. Игра радует оригинальными артами, эксклюзивными сценами и иллюстрациями, которых нет больше нигде. Сражения, юмор, бытовые моменты — всё нарисовано в стиле, передающем дух истории. Сезонные иллюстрации, стилизованные сцены, анимации с боссами — каждое событие тут выглядит как отдельный кадр из аниме. Если хочешь не просто играть, а проживать сюжет вместе с героем — ты по адресу.


Информация о модах

Меню модов

Один удар

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать SAKAMOTO DAYS (Мод Меню) 335 Мб Ссылка 2 335 Мб

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