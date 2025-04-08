Описание

SAKAMOTO DAYS — это история о том, что легенда не умирает, даже если она ушла в отпуск. Таро Сакамото, бывший элитный киллер, теперь просто владелец лавки и заботливый отец. Но всё рушится, когда он узнаёт: на него идёт охота. Сто убийц. Сто попыток забрать у него семью. А значит — время мирной жизни закончилось. Вновь берись за дело, работай в паре с друзьями и не дай врагам даже шанса приблизиться.





В SAKAMOTO DAYS важен не только экшен, но и атмосфера. Игра радует оригинальными артами, эксклюзивными сценами и иллюстрациями, которых нет больше нигде. Сражения, юмор, бытовые моменты — всё нарисовано в стиле, передающем дух истории. Сезонные иллюстрации, стилизованные сцены, анимации с боссами — каждое событие тут выглядит как отдельный кадр из аниме. Если хочешь не просто играть, а проживать сюжет вместе с героем — ты по адресу.