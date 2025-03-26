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Possessions. (Мод, Unlocked)

Possessions. 2.18_b59

Unlocked

Откройте загадки перспективы и пространства в минималистичной 3D‑головоломке
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Версия:
2.18_b59
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Noodlecake
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 727 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Possessions — это трехмерная игра‑головоломка, в которой ключ к разгадке скрыт в смене ракурса и ориентации объектов. На первый взгляд обычные предметы внезапно обретают новые положения: телевизор, который на столике кажется подвешенным в воздухе, — лишь пример эффекта обмана зрения, создающего уникальный игровой опыт. Минималистичный дизайн и спокойная атмосфера приглашают вас сосредоточиться на поиске правильного угла обзора, превращая каждую сцену в небольшую головоломку.


Второй слой игры раскрывает историю семьи, живущей в этом загадочном доме — каждое решение приближает вас к разгадке их прошлого. Исследуйте уютные комнаты, вращайте и перемещайте объекты, чтобы обнаружить скрытые детали и символы, которые постепенно сплетут воедино сюжетные фрагменты. Possessions предлагает сбалансированное сочетание интеллектуального вызова и глубокого повествования, превращая простое изучение ракурсов в захватывающее путешествие по тайнам человеческих судеб.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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