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Spin Ball 3D Puzzle

Spin Ball 3D Puzzle 1.1.3

Оригинал

Развивайте логику и стратегию через уникальные 3D головоломки с шаром и цветовые испытания
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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Frasinapp
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 41 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
29
Скриншоты
Описание

Spin Ball 3D Puzzle — это увлекательная игра‑головоломка, предлагающая логические испытания и проверку стратегического мышления на каждом уровне. Ваша задача — перемещать блоки, прокладывать маршрут и направлять шар к отверстию с флагом соответствующего цвета. По мере прохождения вы столкнётесь с множеством оригинальных механик: шар прыгает, отскакивает, проходит через туннели, дублируется и меняет цвет, превращая простую цель в уникальное интеллектуальное испытание.


Игра включает 400 уровней, тщательно разработанных для постепенного усложнения задач и тренировки ума. Новые препятствия и игровые приёмы появляются по мере прогресса, требуя гибкости мышления и точности действий. Spin Ball 3D Puzzle предлагает глубокий, но при этом лёгкий для освоения опыт, который помогает развивать навыки решения проблем и удерживает интерес благодаря разнообразию сцен и уровней.


Информация о модах

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Скачать Spin Ball 3D Puzzle 41 Мб Ссылка 2 41 Мб

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