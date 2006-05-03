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Football Kicks Strike Game (Мод меню)

Football Kicks Strike Game (Мод меню) 14.9

Покоряйте футбольные вершины через точность пенальти и стратегию мини‑футбола
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Версия:
14.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Mini Sports
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

В Football Kicks Strike Game вы окунетесь в мир напряжённых футбольных пенальти, где каждая попытка требует точности и стратегии. Мини‑футбол превращается в настоящее испытание мастерства, позволяя игроку шаг за шагом прокладывать путь от новичка до легендарного бомбардира. Соревнуйтесь в офлайн‑режиме с виртуальными противниками, преодолевая новые этапы и повышая свой ранг в дивизионах, чтобы приблизиться к долгожданному кубку.


Игра предлагает понятную механику управления и реалистичные анимации ударов, делая каждый матч динамичным и захватывающим. В процессе прохождения вы будете улучшать навыки своего героя, открывать уникальные стадионы и настраивать удары, чтобы выработать неповторимый стиль. Благодаря мини‑футболу и карьере идеального футболиста, Football Kicks Strike Game становится отличным выбором для тех, кто ценит сочетание лёгкости геймплея и глубокого прогрессирования.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченная энергия
  • Неограниченный огонь
  • Удалены объявления
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Игра входит в подборки:
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Футбольные игры
 Теги темы: Мод меню

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