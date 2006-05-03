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Horror Tale 3: Ведьма

Horror Tale 3: Ведьма 1.0.0

Погрузитесь в мрачный мир тайн, ужасов и неразгаданных секретов 90-х годов
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Euphoria Horror Games
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 271 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
22
Скриншоты
Описание

Horror Tale 3: Ведьма приглашает вас начать страшное приключение, где каждое ваше движение может стать решающим в разгадке зловещей тайны Лейквича. В этом захватывающем эпизоде вам предстоит столкнуться с жуткими исчезновениями детей, которые давно стали легендой местных жителей, и вместе с главными героями проникнуться атмосферой опасности и неизвестности. Погружаясь в темные уголки заброшенных зданий и мрачных лесов, вы встретите как старых знакомых, так и новых персонажей, каждый из которых хранит свои секреты и мотивы. Особое внимание уделяется встрече с Ведьмой Вандой, чья загадочность и мистическая сила ставят под сомнение границы между реальностью и потусторонним миром, заставляя сердце биться чаще от предчувствия неизбежной участи.


Разгадывая сложные головоломки и преодолевая моменты ужаса, игрок постепенно открывает завесу над прошлым ужасного похитителя детей, что приводит к новым пугающим открытиям и поворотам в истории. Каждый принятый выбор и решенный ребус обостряют общую атмосферу, где опасность скрывается за каждым углом, а судьбы героев переплетаются в запутанной сети предательства и боли. В этом визуальном романе, насыщенном динамикой и эмоциональной глубиной, каждый шаг наполнен Интрига, пробуждая чувство Страх перед неизведанным, и приглашает вас окунуться в мир, где каждое мгновение может стать последним, а каждая разгаданная тайна — ключом к спасению.


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Хорроры
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