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Matchcreek Motors: Автотюнинг

Matchcreek Motors: Автотюнинг 5.0.15157

Погрузитесь в захватывающий мир реставрации, автотюнинга и стратегического спасения бизнеса
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Версия:
5.0.15157
Требования:
Android 10
Разработчик:
Hutch Games
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 738 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
27
Скриншоты
Описание

В Matchcreek Motors: Автотюнинг вас ждет захватывающий мир автомобильного тюнинга, где судьба семейного бизнеса зависит от ваших способностей восстанавливать забытые машины и превращать их в настоящие шедевры. После того как ваш брат сбежал из города, вам предстоит самостоятельно обойти весь округ в поисках забытых, оставленных и даже ненужных автомобилей, среди которых можно обнаружить как классические седаны, так и мощные гоночные болиды, надежные внедорожники и универсальные вездеходы. Каждая найденная машина становится началом новой истории, где проявляется ваше творчество, позволяющее преобразовать ржавые и забытые детали в произведения автомобильного искусства. Вы будете применять разнообразные методы реставрации и тюнинга, комбинировать яркие цвета с оригинальными элементами отделки, чтобы создать уникальный стиль, который привлечет внимание коллекционеров и станет символом возрождения вашего семейного дела.


Погрузитесь в мир, где каждая деталь имеет значение: улучшайте производительность автомобилей, экспериментируйте с новыми стилями и находите идеальных покупателей для своих творений. Ваш путь к успеху требует не только глубоких знаний механики, но и наличия продуманной стратегия для оптимального распределения ресурсов, своевременного ремонта и творческого преображения каждого транспортного средства. В игре присутствуют элементы головоломки, где каждая комбинация деталей и цветов превращается в увлекательный вызов для вашей интуиции и технической смекалки. Ретро-эстетика в сочетании с современными технологиями создает уникальную атмосферу автомобильной мастерской, где каждое обновление становится новым витком в истории вашего бизнеса, а каждая машина – воплощением мечты и надежды на лучшее будущее.


Информация о модах

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Скачать Matchcreek Motors: Автотюнинг 738 Мб Ссылка 2 738 Мб

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