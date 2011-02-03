Описание

Погрузитесь в мир организации и уборки, где ваша задача — сортировать, складывать и расставлять предметы домашнего обихода так, чтобы шкафы и ящики засияли порядком.





A Little to the Left: Cupboards & Drawers предлагает ещё более очаровательные иллюстрации, удивительные сценарии и 25 новых головоломок на тему шкафов и ящиков. Найдите скрытые отсеки, восстановите порядок и наслаждайтесь каждым шагом на пути к идеальному интерьеру!























