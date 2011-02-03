ALTTL: Cupboards & Drawers 3.2.9
Упорядочьте свой дом с A Little to the Left: Cupboards & Drawers
Версия:
3.2.9
Требования:
Android 10
Разработчик:
Secret Mode Ltd
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 608 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание
Погрузитесь в мир организации и уборки, где ваша задача — сортировать, складывать и расставлять предметы домашнего обихода так, чтобы шкафы и ящики засияли порядком.
A Little to the Left: Cupboards & Drawers предлагает ещё более очаровательные иллюстрации, удивительные сценарии и 25 новых головоломок на тему шкафов и ящиков. Найдите скрытые отсеки, восстановите порядок и наслаждайтесь каждым шагом на пути к идеальному интерьеру!
Информация о модах
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