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Turn It On! (Мод, Unlocked)

Turn It On! (Мод, Unlocked) 1.46

Включите свой ум с Turn It On! – коллекцией головоломок
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Версия:
1.46
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Rushing Pixel
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир сложных механизмов и испытаний Turn It On!, где ваша цель – разгадать, что скрывается за каждым элементом. Нажимайте кнопки, поворачивайте рычаги, управляйте шестерёнками, узлами и дисплеями, чтобы предугадать поведение машины и рассчитать идеальное время. Используйте свою смекалку, чтобы получать дополнительные достижения за быстрые и точные решения. 


Обратите внимание: некоторые уровни основаны на цветах, поэтому, если вы дальтоник, это может представлять особую сложность. Включите свой мозг на полную и докажите, что вы способны "включить" всё в Turn It On!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Turn It On! (Мод, Unlocked) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

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