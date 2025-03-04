Версия:
1.46
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Rushing Pixel
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание
Погрузитесь в мир сложных механизмов и испытаний Turn It On!, где ваша цель – разгадать, что скрывается за каждым элементом. Нажимайте кнопки, поворачивайте рычаги, управляйте шестерёнками, узлами и дисплеями, чтобы предугадать поведение машины и рассчитать идеальное время. Используйте свою смекалку, чтобы получать дополнительные достижения за быстрые и точные решения.
Обратите внимание: некоторые уровни основаны на цветах, поэтому, если вы дальтоник, это может представлять особую сложность. Включите свой мозг на полную и докажите, что вы способны "включить" всё в Turn It On!
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