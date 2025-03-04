Описание

Погрузитесь в мир сложных механизмов и испытаний Turn It On!, где ваша цель – разгадать, что скрывается за каждым элементом. Нажимайте кнопки, поворачивайте рычаги, управляйте шестерёнками, узлами и дисплеями, чтобы предугадать поведение машины и рассчитать идеальное время. Используйте свою смекалку, чтобы получать дополнительные достижения за быстрые и точные решения.





Обратите внимание: некоторые уровни основаны на цветах, поэтому, если вы дальтоник, это может представлять особую сложность. Включите свой мозг на полную и докажите, что вы способны "включить" всё в Turn It On!