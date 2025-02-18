Описание

Побег: Загадочное Наследие от игровой студии ENA — это захватывающая квест-игра, которая предлагает вам исследовать потайные комнаты, перемещаться по загадочным коридорам и взламывать коды, чтобы раскрыть тайны прошлого и спастись вовремя. Здесь каждая разгаданная загадка приближает вас к разгадке секретного наследия, а динамичный геймплей с элементами point-and-click предлагает разнообразие испытаний на каждом шагу. Игра объединяет в себе две захватывающие сюжетные линии, каждая из которых имеет свой уровень сложности и атмосферу, заставляя вас выбирать между спасением близких и противостоянием зловещим силам.





В одном из повествований, состоящем из 25 уровней, Джинна возвращается из отпуска, и дочь обнаруживает, что ее отец пропал с исследовательской станции, похищенный преступным синдикатом. Узнав о неизлечимой болезни лидера банды, она вступает в опасные союзы, чтобы разгадать мотивы преступников и спасти отца, сражаясь со временем. Второе же приключение, охватывающее 50 уровней, рассказывает историю четырех друзей, чья игра в зловещую Уиджу приводит к загадочной смерти Лары, а спустя пять лет их преследуют тени прошлого. Правда раскрывается, когда выясняется, что отмщение Лары, пропитанное ядом, и участие Брюса в наркотической схеме определяют судьбу героев в этой драматичной истории о вине и искуплении.