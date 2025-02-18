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побег : загадочное наследие (Мод, Без рекламы)

побег : загадочное наследие (Мод, Без рекламы) 1.218

Погрузитесь в запутанный мир тайн, головоломок и драматических выборов
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Версия:
1.218
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hidden Fun Games
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
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Описание

Побег: Загадочное Наследие от игровой студии ENA — это захватывающая квест-игра, которая предлагает вам исследовать потайные комнаты, перемещаться по загадочным коридорам и взламывать коды, чтобы раскрыть тайны прошлого и спастись вовремя. Здесь каждая разгаданная загадка приближает вас к разгадке секретного наследия, а динамичный геймплей с элементами point-and-click предлагает разнообразие испытаний на каждом шагу. Игра объединяет в себе две захватывающие сюжетные линии, каждая из которых имеет свой уровень сложности и атмосферу, заставляя вас выбирать между спасением близких и противостоянием зловещим силам.


В одном из повествований, состоящем из 25 уровней, Джинна возвращается из отпуска, и дочь обнаруживает, что ее отец пропал с исследовательской станции, похищенный преступным синдикатом. Узнав о неизлечимой болезни лидера банды, она вступает в опасные союзы, чтобы разгадать мотивы преступников и спасти отца, сражаясь со временем. Второе же приключение, охватывающее 50 уровней, рассказывает историю четырех друзей, чья игра в зловещую Уиджу приводит к загадочной смерти Лары, а спустя пять лет их преследуют тени прошлого. Правда раскрывается, когда выясняется, что отмщение Лары, пропитанное ядом, и участие Брюса в наркотической схеме определяют судьбу героев в этой драматичной истории о вине и искуплении.


Информация о модах

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