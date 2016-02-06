Описание

Jewels of Egypt – это захватывающая головоломка в стиле "три в ряд", где каждый уровень приносит вам ближе к раскрытию тайн древнего Египта. В игре игроки не просто соединяют одинаковые камни на игровом поле, они также помогают восстанавливать старые постройки и памятники, добавляя глубину и контекст к головоломкам.





Основной целью в Jewels of Egypt является завершение различных квестов, которые требуют определенного количества очков или выполнения определенных задач на игровом поле. Например, вам может понадобиться освободить заблокированные камни или достичь определенного количества очков за ограниченное количество ходов.





Помимо классических элементов "три в ряд", игра также представляет историю, которая раскрывается по мере вашего прогресса. Эта история может включать в себя загадки о вашей семье, исчезновение вашей сестры или другие тайны древнего Египта. Решение головоломок позволит вам двигаться дальше по сюжету и раскрывать новые загадки.



