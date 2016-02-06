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Jewels of Egypt: игры 3 в ряд (Мод, Много денег)

Jewels of Egypt: игры 3 в ряд (Мод, Много денег) 1.59.5900

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Версия:
1.59.5900
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
G5 Entertainment
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 153 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 669
Скриншоты
Описание

Jewels of Egypt – это захватывающая головоломка в стиле "три в ряд", где каждый уровень приносит вам ближе к раскрытию тайн древнего Египта. В игре игроки не просто соединяют одинаковые камни на игровом поле, они также помогают восстанавливать старые постройки и памятники, добавляя глубину и контекст к головоломкам.


Основной целью в Jewels of Egypt является завершение различных квестов, которые требуют определенного количества очков или выполнения определенных задач на игровом поле. Например, вам может понадобиться освободить заблокированные камни или достичь определенного количества очков за ограниченное количество ходов.


Помимо классических элементов "три в ряд", игра также представляет историю, которая раскрывается по мере вашего прогресса. Эта история может включать в себя загадки о вашей семье, исчезновение вашей сестры или другие тайны древнего Египта. Решение головоломок позволит вам двигаться дальше по сюжету и раскрывать новые загадки.



Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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