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Heroes & Magic (Мод, Много денег)

Heroes & Magic (Мод, Много денег) 2.5.0

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Скачать (130 Мб)
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Версия:
2.5.0
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
TINYSOFT - slots, slot machines & casino games
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
45 632

Magic War Legends - это эпическая ролевая игра, в которой стратегия, командная работа и умения ведения боя играют ключевую роль. Погрузитесь в мир, полный магии, драконов и артефактов, где каждый герой обладает уникальной историей и способностями.


На начальном этапе игры вы будете иметь возможность выбрать из нескольких героев, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Но выбор героя - это только начало. Самое главное - это то, как вы будете развивать и адаптировать своего героя, учитывая стиль игры и задачи, которые вы ставите перед собой.


С развитием персонажа вы будете получать доступ к новым способностям и умениям, которые можно комбинировать для достижения максимальной эффективности в бою. Но помимо индивидуальных умений, очень важна и командная работа. Некоторые герои лучше всего работают в комбинации с другими, создавая мощные комбо и синергии, что делает тактическую сторону игры особенно интересной.



Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Бесплатные покупки
  • Неограниченное количество золота
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченное количество сундуков
  • Неограниченное количество ключей
  • Неограниченные ресурсы
 Теги темы: Много денег

Скачать Heroes & Magic (Мод, Много денег) 2.5.0 взлом

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Скачать Heroes & Magic (Мод, Много денег) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Heroes & Magic (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Сон
Сон 4 июня 2023 13:25
Виктор,
Телефон у тебя хреновый значит у меня все работает и не лагает
0
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Виктор
Виктор 23 марта 2023 11:00
Дичь какая-то... Обучалку не пройти. В первом бою лезут инструкции и зависает
А так мод, вроде бы, рабочий. Сундуки в магазине открываются. Но на этом все, дальше играть нельзя
+5
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Гость Владимир
Гость Владимир 19 мая 2022 17:21
Установил,но ни каких много денег вообще нет,зря старую удолил,теберь все сначала и без денег(((
+8
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