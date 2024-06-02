android-1.ru / Игры / На русском / Emperor of Mahjong Маджонг (Мод, Много денег)
Emperor of Mahjong Маджонг (Мод, Много денег)

Emperor of Mahjong Маджонг (Мод, Много денег) 1.50.5000

2
3
Скачать (130 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
G5 Entertainment
Версия:
1.50.5000
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.g5e.jewelsofmahjong.android
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 679

Emperor of Mahjong - это увлекательная игра, которая предоставляет игрокам возможность насладиться классическим маджонгом, одновременно позволяя им строить великолепный замок. В этой игре игроки должны успешно завершить традиционные головоломки маджонга, и за каждую победу им предоставляется часть замка.


Игроки могут набирать различные части замка и расширять его, делая свой город более великолепным и блестящим. Это добавляет новый уровень удовольствия и мотивации к игре, так как игроки стремятся завершить как можно больше уровней маджонга, чтобы построить впечатляющие замки.


Emperor of Mahjong объединяет в себе классическую головоломку маджонг с элементами строительства и развития, что делает игровой опыт еще более увлекательным и уникальным.



Скриншоты

Информация о модах

Ссылки на скачивание модов удалены по просьбе правообладателей.

 Теги темы: Много денег

Скачать Emperor of Mahjong Маджонг (Мод, Много денег) 1.50.5000 взлом

Скачать из Google Play

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Оффлайн стрелялки FPS (Мод, Режим бога)
Оффлайн стрелялки FPS (Мод, Режим бога)
Версия: 2.5
Kingdom Clash: симулятор битвы (Мод, Много денег)
Kingdom Clash: симулятор битвы (Мод, Много денег)
Версия: 2.1.2
Best Friends: Puzzle & Match (Мод, Много денег)
Best Friends: Puzzle & Match (Мод, Много денег)
Версия: 2.2.0
Pool Live Pro ? Игры бильярд (Мод меню)
Pool Live Pro ? Игры бильярд (Мод меню)
Версия: 2.7.1
Yaoi Beast Boys : Anime Romance Game (Мод, Премиум выбор)
Yaoi Beast Boys : Anime Romance Game (Мод, Премиум выбор)
Версия: 2.1.11
Kero Blaster (Мод, Unlocked)
Kero Blaster (Мод, Unlocked)
Версия: 1.6.0
Конфеты: Игры Три в Ряд (Мод, Много денег)
Конфеты: Игры Три в Ряд (Мод, Много денег)
Версия: 1.41.1
игры с грузовиком-монстром (Мод, Много денег)
игры с грузовиком-монстром (Мод, Много денег)
Версия: 2.06

Отзывы о Emperor of Mahjong Маджонг (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив