android-1.ru / Игры / Головоломки / Screw Sort 3D: Screw Puzzle (Полная версия)
Screw Sort 3D: Screw Puzzle (Полная версия)

Screw Sort 3D: Screw Puzzle (Полная версия) 1.0230

Откройте для себя очаровательную головоломку, где всё крутится вокруг винтов
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0230
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Wing Soft
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 205 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Screw Sort 3D: Screw Puzzle – милая, симпатичная и забавная игра, дарящая массу приятных эстетических ощущений. Здесь вам предстоит столкнуться с уникальной механикой работы с винтами, но не в привычном формате разборки сложных конструкций в правильной последовательности. Вместо этого, вы будете работать с различными трёхмерными моделями, состоящими из множества деталей, скреплённых винтами, которые необходимо аккуратно извлечь и распределить по специальным локациям для хранения.


Благодаря отличной реализации и продуманному игровому процессу, Screw Sort 3D: Screw Puzzle предлагает длительный и увлекательный опыт для поклонников спокойного времяпрепровождения. Каждый уровень заставляет вас сосредоточиться на деталях, наслаждаясь визуальной эстетикой и удовлетворением от правильно выполненной задачи. Эта игра станет идеальным выбором для тех, кто ищет расслабляющую головоломку с интересным подходом к привычным элементам механики.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Игры для детей на Андроид
Игры для детей на Андроид
 Теги темы: Для детей

Скачать Screw Sort 3D: Screw Puzzle (Полная версия) v1.0230 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Screw Sort 3D: Screw Puzzle (Полная версия) 205 Мб Ссылка 2 205 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Magic Craft - Merge Tycoon (Мод меню)
Magic Craft - Merge Tycoon (Мод меню)
Version: 1.6.6
Turn It On! (Мод, Unlocked)
Turn It On! (Мод, Unlocked)
Version: 1.46
Last Land: War of Survival (Мод меню)
Last Land: War of Survival (Мод меню)
Version: 5.63.0
Clicker Heroes (Мод меню)
Clicker Heroes (Мод меню)
Version: 2.7.5615
Richdom - Tycoon Sim (Мод меню)
Richdom - Tycoon Sim (Мод меню)
Version: 1.1.0
Lawgivers II (Мод, Unlocked)
Lawgivers II (Мод, Unlocked)
Version: 0.13.9
Duskfall RPG (Мод меню)
Duskfall RPG (Мод меню)
Version: 1.2.26
A Long Time (Мод, Unlocked)
A Long Time (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.9

Отзывы о Screw Sort 3D: Screw Puzzle (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив