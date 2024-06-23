Описание

Screw Sort 3D: Screw Puzzle – милая, симпатичная и забавная игра, дарящая массу приятных эстетических ощущений. Здесь вам предстоит столкнуться с уникальной механикой работы с винтами, но не в привычном формате разборки сложных конструкций в правильной последовательности. Вместо этого, вы будете работать с различными трёхмерными моделями, состоящими из множества деталей, скреплённых винтами, которые необходимо аккуратно извлечь и распределить по специальным локациям для хранения.





Благодаря отличной реализации и продуманному игровому процессу, Screw Sort 3D: Screw Puzzle предлагает длительный и увлекательный опыт для поклонников спокойного времяпрепровождения. Каждый уровень заставляет вас сосредоточиться на деталях, наслаждаясь визуальной эстетикой и удовлетворением от правильно выполненной задачи. Эта игра станет идеальным выбором для тех, кто ищет расслабляющую головоломку с интересным подходом к привычным элементам механики.