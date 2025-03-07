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Flip Onet - Match the Beauties

Flip Onet - Match the Beauties 1.0.4

Погрузитесь в мир ярких сочетаний и динамичных головоломок
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Cubanita
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Flip Onet - Match the Beauties приглашает вас насладиться классическим игровым процессом на совпадения с инновационным дизайном. Здесь вас ждут разнообразные красочные иконки, от соблазнительных фруктов до модной одежды и милых туфлей, создающие атмосферу настоящего визуального праздника. Каждый уровень оформлен в уникальном стиле и имеет четкий временной лимит, что заставляет вас быстро переворачивать карты, находить пары и зарабатывать очки, используя гибкое мышление и острые наблюдательные навыки.


С увеличением сложности уровней испытания вашей памяти и скорости реакции становятся всё более захватывающими. Flip Onet - Match the Beauties дарит волну удовольствия и азарта с каждым новым совпадением, превращая каждую игру в незабываемое приключение, полное веселья и эстетического наслаждения. Ощутите динамику, ловкость и радость от идеальных совпадений, которые сделают ваш досуг ярким и увлекательным!


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Скачать Flip Onet - Match the Beauties 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

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