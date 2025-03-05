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Magic Craft - Merge Tycoon (Мод меню)

Magic Craft - Merge Tycoon (Мод меню) 1.6.6

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Версия:
1.6.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Chamelio Games
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 188 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

В Magic Craft - Merge Tycoon вас ждет увлекательное путешествие в мир магических материалов, где ваша задача – объединять мистические ингредиенты, чтобы создавать удивительные волшебные предметы. Смешивайте древние травы в стеклянном флаконе, чтобы приготовить зелье, объединяйте пергамент с силой волшебных грибов для создания свитков темной магии, и не останавливайтесь на достигнутом – экспериментируйте, создавая волшебные костюмы, красочное снаряжение и даже вкусную магическую еду.


Каждое новое объединение открывает перед вами массу возможностей для творчества и стратегического развития вашего волшебного царства. Сколько уникальных магических предметов сможете вы создать? Погрузитесь в атмосферу алхимии, где фантазия и мастерство становятся ключом к успеху, и превратите свои идеи в настоящие чудеса магического мира!


Информация о модах
  • Билет Inject Gems & Ads (завершить квест)
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 Теги темы: Мод меню

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