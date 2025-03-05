Описание

В Magic Craft - Merge Tycoon вас ждет увлекательное путешествие в мир магических материалов, где ваша задача – объединять мистические ингредиенты, чтобы создавать удивительные волшебные предметы. Смешивайте древние травы в стеклянном флаконе, чтобы приготовить зелье, объединяйте пергамент с силой волшебных грибов для создания свитков темной магии, и не останавливайтесь на достигнутом – экспериментируйте, создавая волшебные костюмы, красочное снаряжение и даже вкусную магическую еду.





Каждое новое объединение открывает перед вами массу возможностей для творчества и стратегического развития вашего волшебного царства. Сколько уникальных магических предметов сможете вы создать? Погрузитесь в атмосферу алхимии, где фантазия и мастерство становятся ключом к успеху, и превратите свои идеи в настоящие чудеса магического мира!