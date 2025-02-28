A Long Time (Мод, Unlocked) 1.2.9
Погрузитесь в теплую историю любви и воспоминаний с A Long Time
Версия:
1.2.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CottonGame
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 333 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Откройте для себя нашу новую франшизу — уникальное сочетание книжки с картинками и игры, наполненное успокаивающим настроением и богатой историей. A Long Time рассказывает историю о любви и обещаниях, где каждый шаг приближает вас к завершению судьбоносного рассказа.
Для того чтобы восстановить красную линию памяти, вам предстоит устранить препятствия, перемещая блоки — фрагменты эмоций и воспоминаний, разбросанные по 60 годам жизни главного героя. Этот путь не только возвращает утерянное, но и дарит возможность вновь пережить яркие моменты прошлого, наполняя ваше сердце теплом и надеждой.
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