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A Long Time (Мод, Unlocked)

A Long Time (Мод, Unlocked) 1.2.9

Погрузитесь в теплую историю любви и воспоминаний с A Long Time
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Версия:
1.2.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CottonGame
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 333 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Откройте для себя нашу новую франшизу — уникальное сочетание книжки с картинками и игры, наполненное успокаивающим настроением и богатой историей. A Long Time рассказывает историю о любви и обещаниях, где каждый шаг приближает вас к завершению судьбоносного рассказа. 


Для того чтобы восстановить красную линию памяти, вам предстоит устранить препятствия, перемещая блоки — фрагменты эмоций и воспоминаний, разбросанные по 60 годам жизни главного героя. Этот путь не только возвращает утерянное, но и дарит возможность вновь пережить яркие моменты прошлого, наполняя ваше сердце теплом и надеждой.


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 Теги темы: Unlocked

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Скачать A Long Time (Мод, Unlocked) 333 Мб Ссылка 2 333 Мб

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