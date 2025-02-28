Описание

Откройте для себя нашу новую франшизу — уникальное сочетание книжки с картинками и игры, наполненное успокаивающим настроением и богатой историей. A Long Time рассказывает историю о любви и обещаниях, где каждый шаг приближает вас к завершению судьбоносного рассказа.





Для того чтобы восстановить красную линию памяти, вам предстоит устранить препятствия, перемещая блоки — фрагменты эмоций и воспоминаний, разбросанные по 60 годам жизни главного героя. Этот путь не только возвращает утерянное, но и дарит возможность вновь пережить яркие моменты прошлого, наполняя ваше сердце теплом и надеждой.