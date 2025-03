Описание

Откройте для себя увлекательный мир порядка и головоломок с A Little to the Left: Seeing Stars. Погрузитесь в игру с множеством решений, где ваша задача — собрать до 100 звезд, открывая логику различных способов наведения порядка в доме. Складывайте, соединяйте, приклеивайте, раздавливайте и подпрыгивайте, чтобы преодолевать головоломки на каждом шагу.





Вас ждёт 38 уровней, где от простых решений до сложных интерактивных задач — каждый найдет что-то по душе. И, конечно же, вас порадуют несколько очень милых посетителей, которые добавят игривости и очарования этому волшебному приключению.