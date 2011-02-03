Версия:
3.2.11
Требования:
Android 10
Разработчик:
Secret Mode Ltd
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:14
Возраст:
Требуется места:
≈ 785 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Откройте для себя увлекательный мир порядка и головоломок с A Little to the Left: Seeing Stars. Погрузитесь в игру с множеством решений, где ваша задача — собрать до 100 звезд, открывая логику различных способов наведения порядка в доме. Складывайте, соединяйте, приклеивайте, раздавливайте и подпрыгивайте, чтобы преодолевать головоломки на каждом шагу.
Вас ждёт 38 уровней, где от простых решений до сложных интерактивных задач — каждый найдет что-то по душе. И, конечно же, вас порадуют несколько очень милых посетителей, которые добавят игривости и очарования этому волшебному приключению.
Информация о модах
Разблокированная игра
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