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ALTTL: Seeing Stars (Мод, Unlocked)

ALTTL: Seeing Stars (Мод, Unlocked) 3.2.11

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Версия:
3.2.11
Требования:
Android 10
Разработчик:
Secret Mode Ltd
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 785 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Откройте для себя увлекательный мир порядка и головоломок с A Little to the Left: Seeing Stars. Погрузитесь в игру с множеством решений, где ваша задача — собрать до 100 звезд, открывая логику различных способов наведения порядка в доме. Складывайте, соединяйте, приклеивайте, раздавливайте и подпрыгивайте, чтобы преодолевать головоломки на каждом шагу.


Вас ждёт 38 уровней, где от простых решений до сложных интерактивных задач — каждый найдет что-то по душе. И, конечно же, вас порадуют несколько очень милых посетителей, которые добавят игривости и очарования этому волшебному приключению.


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 Теги темы: Unlocked

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