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RainCity (Мод, Unlocked)

RainCity (Мод, Unlocked) 1.0.21

Погрузитесь в мир загадок и приключений в RainCity
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Версия:
1.0.21
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CottonGame
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 915 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24
Скриншоты
Описание

В RainCity вы берете на себя роль кота-репортера, отправившегося в легендарный «Город дождя» в поисках своей пропавшей сестры-лисицы. Этот удивительный город, где дождь льется непрерывно, скрывает множество тайн и загадок, а каждый уголок наполнен атмосферой интриги и надежды на раскрытие правды.


В ходе своего путешествия вам предстоит встретить самых разных персонажей-животных, каждый из которых обладает уникальным характером и историей. Исследуйте улицы, собирайте новости и знакомьтесь с интересными рассказами, которые помогут вам восстановить утраченное прошлое и узнать, что же произошло с вашей сестрой. RainCity обещает незабываемое приключение, где каждая встреча может стать ключом к разгадке судьбы в этом волшебном городе.


Информация о модах

Игра разблокирована

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 Теги темы: Unlocked

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