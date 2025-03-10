Описание

В RainCity вы берете на себя роль кота-репортера, отправившегося в легендарный «Город дождя» в поисках своей пропавшей сестры-лисицы. Этот удивительный город, где дождь льется непрерывно, скрывает множество тайн и загадок, а каждый уголок наполнен атмосферой интриги и надежды на раскрытие правды.





В ходе своего путешествия вам предстоит встретить самых разных персонажей-животных, каждый из которых обладает уникальным характером и историей. Исследуйте улицы, собирайте новости и знакомьтесь с интересными рассказами, которые помогут вам восстановить утраченное прошлое и узнать, что же произошло с вашей сестрой. RainCity обещает незабываемое приключение, где каждая встреча может стать ключом к разгадке судьбы в этом волшебном городе.