android-1.ru / Игры / Стратегии / Эпоха Империй Премиум (Мод, Много денег)
Эпоха Империй Премиум (Мод, Много денег)

Эпоха Империй Премиум (Мод, Много денег) 1.0.48

Постройте свою империю и возьмите судьбу мира в свои руки
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.48
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Oxiwyle
Категория:
Стратегии / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Эпоха Империй Премиум – это лучшая оффлайн мобильная стратегия Нового Времени, где вам предстоит командовать армиями одной из многих древних и могущественных держав: от Священной Римской Империи до Японской империи, от Российской империи до Китайской Империи Цин и многих других. Исследуйте просторы от западной Европы до бескрайних азиатских земель, от ледяных просторов Сибири до жарких песков африканских пустынь, и испытайте незабываемый опыт ведения войн и дипломатии в исторически насыщенном мире.


Устраивайте масштабные сражения, участвуйте в тонких политических играх и создавайте мощные союзы, чтобы отразить атаки врагов. Планируйте внезапные атаки и диверсии, совершенствуйте стратегию управления ресурсами, чтобы ваша армия стала непобедимой. Эпоха Империй Премиум – это реальный симулятор правителя, где каждое ваше решение приближает вас к полному господству над миром и закрепляет вашу славу на страницах истории.


Информация о модах

неограниченные бриллианты

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Военные игры на Андроид
Военные игры на Андроид
 Теги темы: Много денег

Скачать Эпоха Империй Премиум (Мод, Много денег) v1.0.48 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Эпоха Империй Премиум (Мод, Много денег) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Football Tycoon (Мод меню)
Football Tycoon (Мод меню)
Version: 2.0.0
Снусмумрик: Мелодия Муми-дола (Полная версия)
Снусмумрик: Мелодия Муми-дола (Полная версия)
Version: 0.9.2
Hazard Days: Шутер и Выживание
Hazard Days: Шутер и Выживание
Version: 1.15
Mafia Roulette: Liras Bar (Мод, Много денег)
Mafia Roulette: Liras Bar (Мод, Много денег)
Version: 1.4
Flip Onet - Match the Beauties
Flip Onet - Match the Beauties
Version: 1.0.4
Screw Sort 3D: Screw Puzzle (Полная версия)
Screw Sort 3D: Screw Puzzle (Полная версия)
Version: 1.0230
Terranox (Полная версия)
Terranox (Полная версия)
Version: 0.4.1
Countryballs conquest (Полная версия)
Countryballs conquest (Полная версия)
Version: 1.03

Отзывы о Эпоха Империй Премиум (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив