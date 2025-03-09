Описание

Снусмумрик: Мелодия Муми-дола – это музыкальное приключение с захватывающим сюжетом, в котором вы становитесь Снусмумриком – героем, призванным спасти волшебный мир Муми-дола и помочь удивительным его обитателям. Но этот мир утратил свою первозданную красоту: повсюду появились современные парки, нарушающие уникальный ландшафт, и каждый уголок наполнен современными объектами, чуждыми его естественной гармонии.





Ваша миссия – противостоять амбициозным планам Смотрителя парка, который пытается навязать новые порядки. Вам предстоит отвлекать полицейских, срывать вывески и опрокидывать неуместные статуи, чтобы вернуть местным жителям их родной и привычный дом. Погрузитесь в это увлекательное приключение, где каждая мелодия и каждое действие приближают вас к восстановлению баланса в Муми-доле и дарят шанс вновь обрести волшебство утраченной гармонии.