Описание

Go Shiba Go отправляет вас в красочный фэнтезийный мир, где верная сиба-ину решается на отчаянное приключение: отыскать легендарного мастера, не вернувшегося из битвы со злом. Управляйте отважным питомцем по живописным тропам настольной игры, бросайте кости и наблюдайте, как каждый ход открывает новые испытания и неожиданные повороты судьбы. Исследуйте заколдованные леса, сражайтесь с причудливыми монстрами и разгадывайте тайны, спрятанные за каждым броском.





Когда всё кажется слишком серьёзным, на помощь приходят мини-игры – развлечение посреди приключений, позволяющее расслабиться и набраться новых сил. Отправляйтесь за потерянными сокровищами и дружбой, которые возникают в самых неожиданных местах. Пусть ваш отважный пёс виляет хвостом от радости, а вы приближаетесь к спасению любимого хозяина, чьи секреты и путь к освобождению переплетены с фантастическим миром Go Shiba Go.