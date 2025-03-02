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Go Shiba Go (Мод меню)

Go Shiba Go (Мод меню) 10.0.0

Покорите сказочное царство, ведя отважного пса сквозь чудесные испытания
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Версия:
10.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Puzzle Point Ltd
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

Go Shiba Go отправляет вас в красочный фэнтезийный мир, где верная сиба-ину решается на отчаянное приключение: отыскать легендарного мастера, не вернувшегося из битвы со злом. Управляйте отважным питомцем по живописным тропам настольной игры, бросайте кости и наблюдайте, как каждый ход открывает новые испытания и неожиданные повороты судьбы. Исследуйте заколдованные леса, сражайтесь с причудливыми монстрами и разгадывайте тайны, спрятанные за каждым броском.


Когда всё кажется слишком серьёзным, на помощь приходят мини-игры – развлечение посреди приключений, позволяющее расслабиться и набраться новых сил. Отправляйтесь за потерянными сокровищами и дружбой, которые возникают в самых неожиданных местах. Пусть ваш отважный пёс виляет хвостом от радости, а вы приближаетесь к спасению любимого хозяина, чьи секреты и путь к освобождению переплетены с фантастическим миром Go Shiba Go.


Информация о модах

[ Меню игрока ]

  • Множитель характеристик (Урон, Здоровье, Защита, Шанс крита, Урон крита, Уклонение, Контратака, Комбо-атака)
  • Все Бесплатно
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Go Shiba Go (Мод меню) 83 Мб Ссылка 2 83 Мб

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