Описание

Отправляйтесь на фестиваль, который обещает стать самым ярким событием года, где музыка, вечеринки и радость весенних каникул сочетаются с неожиданными поворотами судьбы. The Stage - No Way Out приглашает вас окунуться в мир, где каждое мгновение наполнено весельем и предвкушением, а атмосфера праздника лишь усиливает интригу.





Однако всё меняется, когда в разгаре веселья вы получаете загадочное сообщение от отправителя СТРАХ. Сначала легкие намеки и странные подсказки вызывают любопытство, а затем предупреждения становятся темнее и пугают реальностью угроз, переворачивая привычное восприятие праздника. Этот неожиданный поворот событий превращает традиционные каникулы в напряжённое испытание, где каждое принятое решение влияет на дальнейшее развитие истории и судьбу героев.