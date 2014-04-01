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Crazy Octopus (Мод, Без рекламы)

Crazy Octopus (Мод, Без рекламы) 5.1

Испытайте мощь щупалец и стратегию, сражаясь против врагов на суше и под водой
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Версия:
5.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
XTPublishing
Категория:
Приключения / Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 172 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Crazy Octopus бросает вас в мир, где каждое новое сражение соединяет в себе игра тактики и головоломок. От океанских глубин до шумных городских улиц — вы будете собирать различные щупальца, комбинировать их невероятными способами и применять уникальные атаки, чтобы поразить бесчисленных врагов и могучих боссов. Каждый уровень вносит в геймплей новые элементы, усложняя путь к победе и заставляя продумывать ходы наперед. Обилие возможных комбинаций приносит яркое удовольствие от экспериментов, а разнообразие тематик делает путешествие действительно захватывающим.


Вас ждут напряженные битвы, где ключ к успеху — умелое сочетание способностей для каждой ситуации. Исследуйте красочные локации, разгадывайте их секреты и совершенствуйте навыки, открывая все новые тактические возможности. В Crazy Octopus ваша свобода не ограничивается классическими схемами, ведь уникальные комбинации щупалец позволяют вам пройти через любые испытания и продемонстрировать свою изобретательность в каждом бою. Готовы ли вы окунуться в экстраординарное приключение и испытать всю мощь ваших щупальцев? Тогда вперед, на встречу новым приключениям!


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 Теги темы: Без рекламы

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