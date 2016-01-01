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The Face Horror Game

The Face Horror Game 1.1.5

Откройте тайну жуткой сущности, возникшей между мирами и разумом, и выживите
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Версия:
1.1.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Scary Creepy Pasta
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 324 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

В The Face Horror Game вы проснетесь в полной темноте, в старом доме, где исчезли родители и каждый шаг пропитан неизбежной тревогой. Тишина только подчеркивает необъяснимое присутствие, скользящее по коридорам и отбрасывающее пугающие тени на стены. Эта игра ужас раскрывает глубины страха: здесь вы встретитесь с сущностью из бездны, которая не имеет облика призрака или демона, а представляет собой чуждую реальности силу, проникающую в сознание. Каждая находка и вспышка фонарика дают крупицы подсказок о происхождении «Лица» и давней тайне места, никогда не предназначавшегося для людей.


Ваша задача – распутать мрачную историю дома, пропитанного древним злом, и не дать тьме завладеть рассудком. Покой и уверенность окажутся обманчивы, ведь зловещий шорох или исчезающая фигура за дверью станут предвестниками новой волны страха. Вам придется использовать все свое мужество, чтобы пройти через жуткие комнаты и заброшенные холлы, сохранив жизнь и здравый ум. Сумеете ли вы противостоять этой разумной аномалии и узнать, что скрыто за мрачной завесой, или навечно станете пленником кошмаров, порожденных самим «Лицом»?


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 Теги темы: оригинал, Хоррор

Скачать The Face Horror Game v1.1.5 MOD APK

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Скачать The Face Horror Game 324 Мб Ссылка 2 324 Мб
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