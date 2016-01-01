Описание

В The Face Horror Game вы проснетесь в полной темноте, в старом доме, где исчезли родители и каждый шаг пропитан неизбежной тревогой. Тишина только подчеркивает необъяснимое присутствие, скользящее по коридорам и отбрасывающее пугающие тени на стены. Эта игра ужас раскрывает глубины страха: здесь вы встретитесь с сущностью из бездны, которая не имеет облика призрака или демона, а представляет собой чуждую реальности силу, проникающую в сознание. Каждая находка и вспышка фонарика дают крупицы подсказок о происхождении «Лица» и давней тайне места, никогда не предназначавшегося для людей.





Ваша задача – распутать мрачную историю дома, пропитанного древним злом, и не дать тьме завладеть рассудком. Покой и уверенность окажутся обманчивы, ведь зловещий шорох или исчезающая фигура за дверью станут предвестниками новой волны страха. Вам придется использовать все свое мужество, чтобы пройти через жуткие комнаты и заброшенные холлы, сохранив жизнь и здравый ум. Сумеете ли вы противостоять этой разумной аномалии и узнать, что скрыто за мрачной завесой, или навечно станете пленником кошмаров, порожденных самим «Лицом»?