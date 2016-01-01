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Last survivor: Day on Earth (Мод, Режим бога)

Last survivor: Day on Earth (Мод, Режим бога) 2.0.22

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Версия:
2.0.22
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
P.D. PLAYGENES INTERNATIONAL LIMITED
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир бескомпромиссных сражений и безжалостных испытаний, где каждая победа приближает вас к статусу настоящего мастера выживания. В игре Last survivor: Day on Earth вас ждёт захватывающее приключение в жанре roguelike io, где динамичные битвы с волнами врагов и могучими монстрами требуют мгновенных решений и стратегического мышления.


Собирайте опыт и золото, сброшенное после каждой битвы, чтобы совершенствовать боевые навыки, улучшать снаряжение и открывать новые таланты. Каждое сражение становится шагом на пути к вашему величию, превращая историю героя в эпическую сагу о выживании и завоевании. Улучшайте навыки, настраивайте уникальное снаряжение и докажите, что именно вы достойны звания лучшего выжившего в этой захватывающей RPG-игре.


Информация о модах

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Режим бога

Множитель урона

Множитель защиты

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 Теги темы: Режим бога

Скачать Last survivor: Day on Earth (Мод, Режим бога) v2.0.22 MOD APK

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Скачать Last survivor: Day on Earth (Мод, Режим бога) 88 Мб Ссылка 2 88 Мб

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