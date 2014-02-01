Описание

Last Zone - Idle Survival – захватывающая игра про магната, который возглавляет восстановление человечества в суровом, постапокалиптическом мире. В этой игре вы объединяете выживших, управляете ограниченными ресурсами и модернизируете объекты, превращая свою колонию в процветающую цивилизацию. Каждое ваше решение имеет значение: торгуйте жизненно важными предметами, такими как лекарства, еда и инструменты выживания, чтобы обеспечить стабильное развитие общества и защитить его от постоянных угроз.





Погрузитесь в атмосферу стратегического выживания, где продуманный геймплей требует тактического мышления и оперативных действий. Раскрывайте секреты апокалипсиса, расширяйте базу и налаживайте новые торговые пути, чтобы сохранить жизнь своим людям. Этот уникальный симулятор дарит возможность испытать все тонкости управления ресурсами в условиях хаоса, превращая каждое принятое решение в шаг к возрождению новой цивилизации.