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Last Zone - Idle Survival (Мод, Без рекламы)

Last Zone - Idle Survival (Мод, Без рекламы) 0.0.2

Стройте процветающую колонию в разрушенном мире, управляя ресурсами и выжившими
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Версия:
0.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Paper Pigeon
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Last Zone - Idle Survival – захватывающая игра про магната, который возглавляет восстановление человечества в суровом, постапокалиптическом мире. В этой игре вы объединяете выживших, управляете ограниченными ресурсами и модернизируете объекты, превращая свою колонию в процветающую цивилизацию. Каждое ваше решение имеет значение: торгуйте жизненно важными предметами, такими как лекарства, еда и инструменты выживания, чтобы обеспечить стабильное развитие общества и защитить его от постоянных угроз.


Погрузитесь в атмосферу стратегического выживания, где продуманный геймплей требует тактического мышления и оперативных действий. Раскрывайте секреты апокалипсиса, расширяйте базу и налаживайте новые торговые пути, чтобы сохранить жизнь своим людям. Этот уникальный симулятор дарит возможность испытать все тонкости управления ресурсами в условиях хаоса, превращая каждое принятое решение в шаг к возрождению новой цивилизации.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Last Zone - Idle Survival (Мод, Без рекламы) 142 Мб Ссылка 2 142 Мб

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