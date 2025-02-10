Wild Hunt: RPG Adventure (Мод меню) 0.4
Погрузитесь в эпическое приключение: побеждайте монстров, развивайтесь и доминируйте
Версия:
0.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kiwert Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Описание
Отправляйтесь в незабываемое путешествие в Wild Hunt: RPG Adventure, где вы управляете героем, которому поручено сражаться и ловить неуловимых маленьких монстров. Улучшайте свои навыки, увеличивайте скорость атаки и расширяйте радиус захвата, чтобы ни один монстр не смог ускользнуть от вашего преследования. Каждая победа приближает вас к статусу настоящего охотника, готового доминировать в этом динамичном мире приключений.
Наслаждайтесь насыщенным геймплеем, где сочетание стратегии и экшена позволяет вам расти и становиться сильнее с каждым уровнем. Докажите, что вы – чемпион, способный покорить любые испытания и оставить свой след в легендарном мире охоты!
Информация о модах
- Меню модов
- Зарабатывайте многопользовательские самоцветы
- Зарабатывайте зубы в многопользовательском режиме
- Зарабатывайте MultiplayerMeat
- Заработать Мультиплеер Пропустить
- Зарабатывайте многопользовательские снасти
- Заработайте многопользовательский белый фрагмент
- Заработайте многопользовательский фиолетовый фрагмент
- Заработайте многопользовательский зеленый фрагмент
- Заработайте многопользовательский синий фрагмент
- Заработайте многопользовательский красный фрагмент
- Зарабатывайте разбитые яйца в многопользовательском режиме
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