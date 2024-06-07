Dragon Knight Tales - это эпическое приключение в жанре RPG, которое приготовит вас к захватывающей истории в режиме ожидания. Вы в роли лидера легендарного Ордена Рыцарей Дракона будете сражаться с тьмой, собирать союзников-монстров и завоевывать новые миры.





В этой игре вас ждут великолепные кинематографические сражения, где вы сможете проявить свое мастерство и стратегические навыки. Каждое сражение будет испытанием вашей силы и смекалки, а монстры и враги будут стоять на вашем пути к победе.





"Dragon Knight Tales" также предоставляет вам возможность прогрессировать в автономном режиме, что означает, что ваше героическое приключение продолжится даже тогда, когда вы не играете. Вы сможете развивать свой персонаж, улучшать его навыки и собирать союзников, чтобы сделать свой Орден Рыцарей Дракона еще могущественнее.