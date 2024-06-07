android-1.ru / Игры / Приключения / Dragon Knight Tales : Idle RPG (Мод меню)
Dragon Knight Tales : Idle RPG (Мод меню)

Dragon Knight Tales : Idle RPG (Мод меню) 4.0.133

2
0
Скачать (207 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Cannon Cracker
Версия:
4.0.133
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 207 Мб
id приложения:
com.cc.DragonKnightTales
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
176

Dragon Knight Tales - это эпическое приключение в жанре RPG, которое приготовит вас к захватывающей истории в режиме ожидания. Вы в роли лидера легендарного Ордена Рыцарей Дракона будете сражаться с тьмой, собирать союзников-монстров и завоевывать новые миры.


В этой игре вас ждут великолепные кинематографические сражения, где вы сможете проявить свое мастерство и стратегические навыки. Каждое сражение будет испытанием вашей силы и смекалки, а монстры и враги будут стоять на вашем пути к победе.


"Dragon Knight Tales" также предоставляет вам возможность прогрессировать в автономном режиме, что означает, что ваше героическое приключение продолжится даже тогда, когда вы не играете. Вы сможете развивать свой персонаж, улучшать его навыки и собирать союзников, чтобы сделать свой Орден Рыцарей Дракона еще могущественнее.


Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Режим Бога

4. Множитель золота

 Теги темы: Мод меню

Скачать Dragon Knight Tales : Idle RPG (Мод меню) 4.0.133 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Dragon Knight Tales : Idle RPG (Мод меню)
207 Мб
Ссылка 2
207 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Miraculous Squad (полная версия)
Miraculous Squad (полная версия)
Версия: 3.0.02
Чу Чу Поезд Пожиратель Чарльз (Полная версия)
Чу Чу Поезд Пожиратель Чарльз (Полная версия)
Версия: 1.2.5
Serbian Dancing Lady Horror 3D (Полная версия)
Serbian Dancing Lady Horror 3D (Полная версия)
Версия: 3.0
The Last Room : Horror Game (Полная версия)
The Last Room : Horror Game (Полная версия)
Версия: 1.24
Scary Spider Train Survive Cho (Полная версия)
Scary Spider Train Survive Cho (Полная версия)
Версия: 1.3
ПОБЕГ ОТ ЧИКАТИЛО (Полная версия)
ПОБЕГ ОТ ЧИКАТИЛО (Полная версия)
Версия: 1.0.0
Lethal Corp: Space Horror Game (Полная версия)
Lethal Corp: Space Horror Game (Полная версия)
Версия: 0.0.1
Alien: Isolation (Полная версия)
Alien: Isolation (Полная версия)
Версия: 1.2.5RC3

Отзывы о Dragon Knight Tales : Idle RPG (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив