Описание

Royal Knights приглашает вас в увлекательное приключение, где вы сможете создать свою собственную команду героев и стратегически комбинировать их навыки для победы над бесконечными волнами врагов. В этой казуальной RPG-игре вам предстоит насладиться ролевыми элементами в фэнтезийном мире, а также решать увлекательные головоломки с использованием веревок и слизи.





Одна из особенностей Royal Knights — это мини-игра Rope and Slime, в которой вы сможете зарабатывать разнообразные награды, проходя уровни, полные сложных боев и хитроумных головоломок. Игра предлагает вам испытать свои навыки на различных уровнях, где каждый бой и головоломка требуют продуманного подхода.





Royal Knights доступна абсолютно бесплатно, и для игры вам даже не потребуется подключение к Интернету. Наслаждайтесь увлекательным геймплеем в любое время и в любом месте!