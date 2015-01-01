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Royal Knights (Мод меню)

Royal Knights (Мод меню) 1.1.15

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Версия:
1.1.15
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SUPER CANDY
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 173 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
70
Скриншоты
Описание

Royal Knights приглашает вас в увлекательное приключение, где вы сможете создать свою собственную команду героев и стратегически комбинировать их навыки для победы над бесконечными волнами врагов. В этой казуальной RPG-игре вам предстоит насладиться ролевыми элементами в фэнтезийном мире, а также решать увлекательные головоломки с использованием веревок и слизи.


Одна из особенностей Royal Knights — это мини-игра Rope and Slime, в которой вы сможете зарабатывать разнообразные награды, проходя уровни, полные сложных боев и хитроумных головоломок. Игра предлагает вам испытать свои навыки на различных уровнях, где каждый бой и головоломка требуют продуманного подхода.


Royal Knights доступна абсолютно бесплатно, и для игры вам даже не потребуется подключение к Интернету. Наслаждайтесь увлекательным геймплеем в любое время и в любом месте!


Информация о модах
  • Мод меню
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Неограниченный драгоценный камень
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 Теги темы: Мод меню

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