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Dog Army (Мод меню)

Dog Army (Мод меню) 0.2

Испытайте смелость в мире, где каждая ночь несет опасность и новые испытания
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Версия:
0.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Amin Rezaee
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26
Скриншоты
Описание

Окунитесь в постапокалиптическую реальность Dog Army, где ваш главный вызов – выживание среди полчищ зомби. Днем вы исследуете руины, собирая ценное снаряжение и пропитание, чтобы укрепить оборону. Но как только наступает сумрак, город погружается в хаос, и вы вынуждены сплотить отряд верных четвероногих бойцов, чтобы отразить натиск мертвецов, не давая им приблизиться к вашему убежищу.


Каждая минута здесь на вес золота: планируйте маршруты, распределяйте припасы, совершенствуйте навыки и не забывайте о верных псовых союзниках. Каждый день дает шанс усилить позиции, а ночь проверяет их на прочность. Только хладнокровие, смекалка и умение действовать сообща помогут вам пройти через зомби-апокалипсис и восстановить порядок на этих мрачных улицах. Покажите, на что вы способны в борьбе за жизнь, где судьба целого региона зависит от ваших решений и отваги.


Информация о модах

1. Неограниченное количество древесины

2. Неограниченное количество щитов

3. Неограниченное количество металла

4. Неограниченные боеприпасы для пистолета

5. Неограниченное количество стекла

6. Неограниченный бензин

7. Неограниченные боеприпасы для штурмовой винтовки

8. Неограниченная помощь

9. Неограниченная вместимость

10. Неограниченное количество убийств

11. Низкий уровень здоровья противника

12. Высокий уровень здоровья игрока

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Dog Army (Мод меню) 57 Мб Ссылка 2 57 Мб

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