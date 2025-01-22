Описание

Окунитесь в постапокалиптическую реальность Dog Army, где ваш главный вызов – выживание среди полчищ зомби. Днем вы исследуете руины, собирая ценное снаряжение и пропитание, чтобы укрепить оборону. Но как только наступает сумрак, город погружается в хаос, и вы вынуждены сплотить отряд верных четвероногих бойцов, чтобы отразить натиск мертвецов, не давая им приблизиться к вашему убежищу.





Каждая минута здесь на вес золота: планируйте маршруты, распределяйте припасы, совершенствуйте навыки и не забывайте о верных псовых союзниках. Каждый день дает шанс усилить позиции, а ночь проверяет их на прочность. Только хладнокровие, смекалка и умение действовать сообща помогут вам пройти через зомби-апокалипсис и восстановить порядок на этих мрачных улицах. Покажите, на что вы способны в борьбе за жизнь, где судьба целого региона зависит от ваших решений и отваги.