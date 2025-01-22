Описание

PlantGuardZombies — это увлекательная стратегическая игра, сочетающая в себе элементы защиты башни, головоломок и коллекционирования карт. Ваша задача — защитить свой дом от волн наступающих зомби, используя уникальные растения с особыми способностями.





Каждое растение обладает своими сильными и слабыми сторонами, поэтому правильное размещение и продуманная тактика играют ключевую роль в победе. По мере прохождения уровней враги становятся сильнее, требуя от вас всё более быстрых решений и стратегического мышления. PlantGuardZombies — это захватывающее испытание, которое подарит часы веселья и напряжённого геймплея игрокам всех возрастов!