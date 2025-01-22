PlantGuardZombies - Peashooter (Мод, Без рекламы) 1.0
Защитите свой дом с помощью стратегически расставленных растений
Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
fz studio
Категория:
Обновлено:
Вчера, 18:05
Возраст:
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39
Описание
PlantGuardZombies — это увлекательная стратегическая игра, сочетающая в себе элементы защиты башни, головоломок и коллекционирования карт. Ваша задача — защитить свой дом от волн наступающих зомби, используя уникальные растения с особыми способностями.
Каждое растение обладает своими сильными и слабыми сторонами, поэтому правильное размещение и продуманная тактика играют ключевую роль в победе. По мере прохождения уровней враги становятся сильнее, требуя от вас всё более быстрых решений и стратегического мышления. PlantGuardZombies — это захватывающее испытание, которое подарит часы веселья и напряжённого геймплея игрокам всех возрастов!
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