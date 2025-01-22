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Waifu Island: Survival (Мод меню)

Waifu Island: Survival (Мод меню) 1.0.7

Выживание с очарованием на Waifu Island
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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Good Boys Studios
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
62
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Описание

Waifu Island: Survival — это яркое и увлекательное приключение на выживание, где каждый шаг на пути становится незабываемым. Оказавшись на красочном мультяшном острове, вам предстоит собирать ресурсы, создавать инструменты и строить укрытия, чтобы противостоять вызовам дикой природы. Однако это не обычное выживание — вам встретятся уникальные вайфу, готовые поддержать вас и добавить тепла вашему путешествию.


Каждая вайфу обладает особыми навыками, которые помогут вам строить, защищаться или исследовать неизведанные уголки острова. В Waifu Island: Survival сочетаются классические механики выживания и увлекательные взаимодействия с харизматичными персонажами, создавая уникальный опыт, наполненный как испытаниями, так и яркими эмоциями. Подготовьтесь к приключению, которое покорит ваше сердце!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Waifu Island: Survival (Мод меню) 73 Мб Ссылка 2 73 Мб

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