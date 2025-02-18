Версия:
1.4.46
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Plug In Digital
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
103
Описание
Turnip Boy Robs a Bank — это комедийная экшн-игра с элементами рогалик, где знаменитый Репчик возвращается для нового безумного приключения. На этот раз он помогает грозным маринози провернуть самое странное ограбление в истории, исследуя мрачные тайны Ботанического банка.
Вам предстоит запугивать заложников, собирать ценности и использовать безумное снаряжение из даркнета, включая алмазную кирку, взрывчатку и глушилки. Но ограбление не будет легким: приготовьтесь к динамичным перестрелкам с охранниками, полицией и даже спецназом. Смех, напряжение и хаос гарантированы! Сможете ли вы совершить идеальное преступление в Turnip Boy Robs a Bank?
Информация о модах
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