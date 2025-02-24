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Knock Heroes (Мод меню)

Knock Heroes (Мод меню) 0.0.25

Погрузитесь в магический мир приключений, сражений и исследований
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Версия:
0.0.25
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
KnockGames
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В этой легкой волшебной приключенческой игре вы управляете своей командой, просто перетаскивая джойстик одной рукой. Начните своё путешествие, сражайтесь с монстрами, исследуйте неизведанные поля и собирайте могущественных героев, чтобы преодолеть все препятствия на пути к окончательной победе.


Каждая битва и каждое исследование приближают вас к завершению захватывающего приключения. Игра дарит свободу действий и простоту управления, позволяя полностью погрузиться в динамичный мир, где ваше мастерство и стратегия определяют успех в борьбе со злом.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Knock Heroes (Мод меню) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

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