Knock Heroes (Мод меню) 0.0.25
Погрузитесь в магический мир приключений, сражений и исследований
Версия:
0.0.25
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
KnockGames
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание
В этой легкой волшебной приключенческой игре вы управляете своей командой, просто перетаскивая джойстик одной рукой. Начните своё путешествие, сражайтесь с монстрами, исследуйте неизведанные поля и собирайте могущественных героев, чтобы преодолеть все препятствия на пути к окончательной победе.
Каждая битва и каждое исследование приближают вас к завершению захватывающего приключения. Игра дарит свободу действий и простоту управления, позволяя полностью погрузиться в динамичный мир, где ваше мастерство и стратегия определяют успех в борьбе со злом.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
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