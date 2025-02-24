Описание

В этой легкой волшебной приключенческой игре вы управляете своей командой, просто перетаскивая джойстик одной рукой. Начните своё путешествие, сражайтесь с монстрами, исследуйте неизведанные поля и собирайте могущественных героев, чтобы преодолеть все препятствия на пути к окончательной победе.





Каждая битва и каждое исследование приближают вас к завершению захватывающего приключения. Игра дарит свободу действий и простоту управления, позволяя полностью погрузиться в динамичный мир, где ваше мастерство и стратегия определяют успех в борьбе со злом.