Описание

Mark of Fate — это бесплатная приключенческая игра, которая сочетает в себе элементы поиска предметов, мини-игр и логических головоломок. В этой увлекательной игре вам предстоит раскрывать неразгаданные тайны, разгадывать воровские головоломки и переживать невероятные эмоции. Каждый уровень наполнен загадками и нераскрытыми делами, которые нужно расследовать, чтобы продвигаться дальше.





Окунитесь в мир приключений-головоломок, где вам предстоит искать ответы на загадочные убийства и сбегать из комнат, полных тайн. Идеально для поклонников детективных историй, таких как Гарри Поттер или классические расследования. В Mark of Fate каждый найдет для себя что-то увлекательное, будь то в поисках потерянных экспедиций или в раскрытии запутанных преступлений!