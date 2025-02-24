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Mark of Fate (F2P Adventure)

Mark of Fate (F2P Adventure) 1.3.0g

Откройте тайны и разгадайте загадки в захватывающем приключении
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Версия:
1.3.0g
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Friendly Fox Studio
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 609 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Mark of Fate — это бесплатная приключенческая игра, которая сочетает в себе элементы поиска предметов, мини-игр и логических головоломок. В этой увлекательной игре вам предстоит раскрывать неразгаданные тайны, разгадывать воровские головоломки и переживать невероятные эмоции. Каждый уровень наполнен загадками и нераскрытыми делами, которые нужно расследовать, чтобы продвигаться дальше.


Окунитесь в мир приключений-головоломок, где вам предстоит искать ответы на загадочные убийства и сбегать из комнат, полных тайн. Идеально для поклонников детективных историй, таких как Гарри Поттер или классические расследования. В Mark of Fate каждый найдет для себя что-то увлекательное, будь то в поисках потерянных экспедиций или в раскрытии запутанных преступлений!


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Скачать Mark of Fate (F2P Adventure) 609 Мб Ссылка 2 609 Мб

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