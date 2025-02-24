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Ambulance Parking Game 2025 (Мод, Без рекламы)

Ambulance Parking Game 2025 (Мод, Без рекламы) 8.8.8

Станьте мастером парковки с Ambulance Parking Game 2025
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Версия:
8.8.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Reftal Agency
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Ambulance Parking Game 2025 — это захватывающая 3D-игра, в которой вам предстоит овладеть навыками парковки и вождения машины скорой помощи. Эта игра предлагает уникальный и сложный режим парковки с пятью уровнями, каждый из которых по-своему интересен и представляет собой реальную задачу для водителей.


Ваши навыки будут проверяться на прочность, когда вам нужно будет аккуратно управлять машиной скорой помощи, избегая препятствий и барьеров, чтобы припарковать её на отведенном месте. У вас есть три шанса пройти уровень, так что каждая ошибка может стоить дорого. Пройдите все уровни и станьте опытным водителем машины скорой помощи в этой увлекательной игре!


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Ambulance Parking Game 2025 (Мод, Без рекламы) v8.8.8 MOD APK

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Скачать Ambulance Parking Game 2025 (Мод, Без рекламы) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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