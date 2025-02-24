Описание

Ambulance Parking Game 2025 — это захватывающая 3D-игра, в которой вам предстоит овладеть навыками парковки и вождения машины скорой помощи. Эта игра предлагает уникальный и сложный режим парковки с пятью уровнями, каждый из которых по-своему интересен и представляет собой реальную задачу для водителей.





Ваши навыки будут проверяться на прочность, когда вам нужно будет аккуратно управлять машиной скорой помощи, избегая препятствий и барьеров, чтобы припарковать её на отведенном месте. У вас есть три шанса пройти уровень, так что каждая ошибка может стоить дорого. Пройдите все уровни и станьте опытным водителем машины скорой помощи в этой увлекательной игре!