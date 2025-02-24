Описание

Sage Showdown Unleashed — это динамичный файтинг, который даст волю вашему внутреннему воину. В этой игре вы будете тренироваться, сражаться и осваивать мощные приемы, чтобы стать мастером боевых искусств и подняться на вершину в эпических схватках с опасными противниками. Развивайте навыки и принимайте участие в высокоскоростных боях, где каждый удар и каждый прием имеют значение.





В Sage Showdown Unleashed вас ждут не только молниеносные комбо и уклонения, но и возможность овладеть мистическими силами. Разблокируйте стихийные способности, теневые техники и секретные дзюцу, которые помогут вам одержать победу. Выбирайте бойцов с уникальными боевыми стилями и готовьтесь к захватывающим сражениям, где каждый момент будет полон напряжения и стратегии.