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Sage Showdown Unleashed

Sage Showdown Unleashed 1.0.0

Овладейте мистическими силами и сражайтесь с лучшими ниндзя
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Qadima TV
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 548 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Sage Showdown Unleashed — это динамичный файтинг, который даст волю вашему внутреннему воину. В этой игре вы будете тренироваться, сражаться и осваивать мощные приемы, чтобы стать мастером боевых искусств и подняться на вершину в эпических схватках с опасными противниками. Развивайте навыки и принимайте участие в высокоскоростных боях, где каждый удар и каждый прием имеют значение.


В Sage Showdown Unleashed вас ждут не только молниеносные комбо и уклонения, но и возможность овладеть мистическими силами. Разблокируйте стихийные способности, теневые техники и секретные дзюцу, которые помогут вам одержать победу. Выбирайте бойцов с уникальными боевыми стилями и готовьтесь к захватывающим сражениям, где каждый момент будет полон напряжения и стратегии.


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Скачать Sage Showdown Unleashed 548 Мб Ссылка 2 548 Мб

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