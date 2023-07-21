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Garten of Banban 0 (Полная версия)

Garten of Banban 0 (Полная версия) 1.0

Загляните за завесу тайны и откройте новые секреты в мире Garten of Banban
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Версия:
1.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Euphoric Brothers Games
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
170
Скриншоты
Описание

Garten of Banban 0 — это приквел к знаменитой серии хоррор-приключений, который переносит игроков в события, произошедшие задолго до закрытия детского сада Банбана. Главный герой оказывается в комнате-камере, и его задача — выбраться на свободу. В процессе игры вам предстоит встретиться с обитателями этого загадочного места, исследовать скрытые локации и разгадывать головоломки, собирая улики и постепенно складывая картину произошедших событий.


Garten of Banban 0 не только раскрывает тайны, скрытые за завесой времени, но и привлекает игроков своей фирменной графикой, атмосферой ужаса и интригующими элементами геймплея. С каждым новым шагом вы будете открывать все больше секретов, что делает игру не только захватывающей, но и увлекательной для поклонников хоррор-серий. Это идеальная возможность узнать, что произошло до событий основной линейки, и погрузиться в атмосферу напряжения и загадок.


Информация о модах

Полная версия

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Игры из подборки Хорроры
Хорроры

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