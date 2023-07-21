Описание

Garten of Banban 0 — это приквел к знаменитой серии хоррор-приключений, который переносит игроков в события, произошедшие задолго до закрытия детского сада Банбана. Главный герой оказывается в комнате-камере, и его задача — выбраться на свободу. В процессе игры вам предстоит встретиться с обитателями этого загадочного места, исследовать скрытые локации и разгадывать головоломки, собирая улики и постепенно складывая картину произошедших событий.





Garten of Banban 0 не только раскрывает тайны, скрытые за завесой времени, но и привлекает игроков своей фирменной графикой, атмосферой ужаса и интригующими элементами геймплея. С каждым новым шагом вы будете открывать все больше секретов, что делает игру не только захватывающей, но и увлекательной для поклонников хоррор-серий. Это идеальная возможность узнать, что произошло до событий основной линейки, и погрузиться в атмосферу напряжения и загадок.